زاخاروفا تعلق على خطاب بايدن في الكونغرس

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الماضي أمام الكونغرس.

وقالت الدبلوماسية الروسية: "هذا هو نوع مما بعد الحداثة في حقبة الحياة الوسطى".

إقرأ المزيد

وأضافت زاخاروفا: " لقد توجه بايدن إلى الرئيس فلاديمير بوتين وقال إنه لن يغادر. ولكنه أكد في نهاية الحديث: لو كنت ذكيا لرحلت الآن".

وهذا يعني، أن بايدن لن يغادر منصبه، لأنه ليس ذكيا حسب تعبيره.

وتابعت زاخاروفا القول: "خلال خطابه قال بايدن إنه يجب الذهاب إلى موسكو للحصول على العلاج الرخيص. طبعا هو يتحدث عما يشغل باله. على ما يبدو، سيتعين على القنصلية الروسية في الولايات المتحدة أن تضيف إلى سبب السفر إلى روسيا في استمارة الحصول على التأشيرة، بند "الحصول على الأدوية وفقا لنصيحة بايدن".

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا على تيلغرام