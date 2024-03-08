بصيحات استهجان.. جمهوريون يعرقلون خطاب بايدن

قام الجمهوريون في مجلس النواب بمضايقة الرئيس جو بايدن مرارا خلال خطاب حالة الاتحاد على الرغم من مناشدات رئيس مجلس النواب مايك جونسون التصرف باحترام.

وحسب موقع "أكسيوس" فإن الجمهورية مارجوري تايلور غرين كما في السنوات الماضية، هي الأكثر إزعاجا على الإطلاق، حيث ارتدت لدى دخول بايدن قبعة ترامب التي كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وفي مقطع فيديو، ظهر بايدن مصدوما لدى رؤيته قبعة غرين.

President Biden’s reaction to Marjorie Taylor Greene looking like an idiot is the funniest that happened tonight pic.twitter.com/mQe5UKMdtM — Jack Cocchiarella (@JDCocchiarella) March 8, 2024

وتخللت الخطاب صيحات استهجان حيث صرخ أحدهم "كذاب"، وحث المشرعون الجمهوريون بايدن أيضا على الإشارة إلى لاكن رايلي، طالبة التمريض في جورجيا التي يزعم أنها قتلت على يد مهاجر غير شرعي.

وبينما كان بايدن يدعو إلى زيادة الضرائب على الشركات، أشارت غرين إلى الاتهامات الضريبية لنجله هانتر بايدن، وصرخت: "أخبر هانتر أن يدفع ضرائبه!".

وعندما دعا بايدن إلى اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الأسلحة، صرخ أحد المشرعين: "يجب ألا يتم انتهاكها!". وعندما قال بايدن إنه لن يتم نشر قوات أمريكية على الأرض في غزة، تمتم أحد المشرعين الجمهوريين قائلا: "هراء".

Marjorie Taylor Greene heckles Biden and demands he recognize Laken Riley: "What about Laken Riley?"



Joe Biden: "Lincoln Riley? An innocent young woman who was killed by an illegal! That's right? But how many of thousands of people being killed by illegals?"… pic.twitter.com/wE8yHVwcp3 — 🗡️🛡️Sir Rickster🛡️🗡️ (@Rickster_75) March 8, 2024

كما غادر العديد من مشرعي الحزب الجمهوري الخطاب في منتصفه، بما في ذلك النائب ماكس ميلر، الذي قال لموقع "أكسيوس": "لقد كان خطابا انتخابيا".

وتم اصطحاب رجل إلى خارج قاعة مجلس النواب وسط خطاب بايدن بعد وقوفه والصراخ في وجه الرئيس، قائلا: "مشاة البحرية الأمريكية".

أما رئيس المجلس جونسون، فأظهر عدم موافقته على خطاب بايدن بردود أفعاله على وجهه، حيث ارتسمت على وجهه تكشيرة وهز رأسه رفضا عندما ذكر بايدن حالة التضخم.

كما سخر جونسون وهز رأسه بـ"لا" عندما اتهم بايدن الجمهوريين بالرغبة في منح تخفيضات ضريبية للأفراد الأثرياء.

وكان جونسون حث الجمهوريين في اجتماع مغلق لمؤتمر الحزب الجمهوري يوم الأربعاء على إظهار "اللياقة" في الخطاب، لأن "تعطيل الخطاب لن يصب إلا في مصلحة بايدن ويسمح له بالظهور بشكل ديناميكي".

لكن غرين وآخرين أوضحوا أنهم لن يستجيبوا لطلباته، وقالت غرين لموقع "أكسيوس": "أعتقد أن اللياقة قد تم كسرها بالفعل".

وكان لا بد من إخراج العديد من الضيوف الجالسين في الشرفة الموجودة أعلى القاعة بسبب تعطيل الخطاب، وهو حدث نادر للغاية يسلط الضوء على مستوى الكياسة المتدهور في الخطاب السنوي، حسب "أكسيوس".

المصدر: axios + The Hill + RT