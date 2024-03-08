بايدن: الاقتصاد الأمريكي يثير حسد كل العالم

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، عن ثقته في أن حالة الاقتصاد الأمريكي "تثير الحسد" في بقية أنحاء العالم.

وقال بايدن في كلمته بالكونغرس: "لقد ورثت اقتصادا كان على حافة الهاوية. اقتصادنا الآن موضع حسد في العالم. خمسة عشر مليون وظيفة جديدة في ثلاث سنوات فقط هذا رقم قياسي".

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ولكن في الوقت نفسه، اضطر نظام الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعمل بمثابة البنك المركزي في الولايات المتحدة، إلى تغيير أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو 2023 للحد من التضخم في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وخلال رئاسة جو بايدن، ارتفع الدين السيادي الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق قدره 34.4 تريليون دولار من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى بايدن منصب رئيس الدولة.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة فوكس نيوز عن جيمس ديمون مدير عام البنك الأمريكي المعروف JPMorgan Chase قوله، إن الولايات المتحدة تتجه نحو الهاوية بسبب ارتفاع الدين السيادي.

المصدر: نوفوستي