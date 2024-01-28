مدير JPMorgan: أمريكا تندفع نحو الهاوية بسبب دينها السيادي

نقلت شبكة فوكس نيوز عن جيمس ديمون مدير عام البنك الأمريكي المعروف JPMorgan Chase قوله، إن الولايات المتحدة تتجه نحو الهاوية بسبب ارتفاع الدين السيادي.

وأضاف ديمون: "إنها الهاوية، نحن نرى وجود الهاوية. ولا تزال تفصلنا عنها حوالي عشر سنوات، ونحن نتحرك باتجاهها بسرعة 60 ميلا في الساعة".

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يوم الخميس الماضي، وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حجم الدين الخارجي المستحق على بلادها البالغ 34 تريليون دولار بأنه "مخيف".

ووفقا للخبراء الذين أجرت وكالة نوفوستي مقابلات معهم، فإن خدمة مثل هذا الدين الوطني الضخم يمكن أن تكلف واشنطن حوالي ثلث إيرادات الميزانية.

ويشار إلى أن حجم دين الحكومة الفيدرالية الأمريكية في نهاية يناير 2022، كان يزيد قليلا عن 30 تريليون دولار، ثم استغرق الأمر ثمانية أشهر لكي يزداد هذا المؤشر بمقدار تريليون دولار أخرى.

وفي 15 سبتمبر، وصل حجم هذا الدين إلى مستوى قياسي جديد قدره 33 تريليون دولار، وفي 3 يناير ارتفع إلى 34 تريليون دولار.

للمقارنة، بلغ الدين الخارجي لروسيا حتى منتصف أكتوبر 329,5 مليار دولار، وهو أقل بمائة مرة من دين الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي