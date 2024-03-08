روغوف: تقدم الجيش الروسي باتجاه قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تحسين الجيش الروسي لمواقعه في مقاطعة زابوروجيه والتقدم في قطاع أوريخوفسك فضلا عن تحقيق نجاحات ملموسة في بلدة فيربوفويه.

وأشار روغوف في تصريح لوكالة "تاس" إلى قيام الجيش الروسي بتحسين مواقعه في مقاطعة زابوروجيه، حيث تقدم في اتجاه أوريخوفسك نحو الغرب لمسافة كيلومتر واحد من بلدة فيربوفويه باتجاه قرية رابوتينو.

وأكد أن هذا التقدم إلى جانب النجاحات التي تم تحقيقها تعتبر كثيرة.

ولفت روغوف إلى أن القتال مستمر في قرية رابوتينو، مبينا أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم طائرات بدون طيار على نطاق واسع لغايات الاستطلاع وتنفيذ الضربات وخاصة طائرات من طراز "FPV".

ويوم أمس أفاد روغوف أيضا بأن الجيش الروسي سيطر على 4 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية بين فيربوفويه ورابوتينو، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 جنديا أوكرانيا.

المصدر: تاس