أكد فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تواصل القتال في شوارع قرية رابوتينو حيث تنتشر هناك القوات الروسية ضمن القطاع الأوسط من القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.

وأشار روغوف لوكالة "نوفوستي" إلى أنه "تدور معارك عنيفة في شوارع رابوتينو. وتدور معارك أيضا في محيط المركز الثقافي".

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وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل قوات إلى هذا الجزء من الجبهة، بما في ذلك المعدات الثقيلة، في محاولة للتفوق على الوحدات الروسية من ناحية العدد.

وتقع رابوتينو على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه. وتتحدث كييف عن التقدم هناك باعتباره الإنجاز الرئيسي للهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي في هذا الاتجاه.

ومن أجل السيطرة على القرية، قامت القيادة الأوكرانية بزج ألوية دربها الناتو من الاحتياط الاستراتيجي، في ساحة المعركة.

وأضاف روغوف: "يقوم العدو بمحاولات واسعة النطاق للهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، لكن رجالنا يدافعون بشكل فعال، حتى في وسط القرية".

وبين رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية أن خسائر العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 50 مسلحا وعربتين مدرعتين.

المصدر: نوفوستي