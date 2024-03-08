بايدن: لا نبحث عن صراع مع الصين لكننا مستعدون للفوز بالمنافسة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين، لكنها مستعدة بشكل أفضل للفوز بالمنافسة معها أو مع أي دولة أخرى.

وقال بايدن خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "إننا نسعى إلى المنافسة مع الصين، وليس الصراع. كما أننا مستعدون بشكل أفضل للتنافس في القرن الحادي والعشرين مع الصين أو أي دولة أخرى".

وأكد بايدن أن واشنطن "تقف ضد ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة"، وأنها تعتزم "الدفاع عن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأشار إلى أن إدارته قامت "بتنشيط الشراكات والتحالفات في منطقة المحيط الهادئ"، ناهيك عن التأكد من أن "التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لا يمكن استخدامها في أسلحة الصين".

وفي هذا السياق، ندد بايدن بطريقة تعامل سلفه دونالد ترامب مع الصين ووصفها بأنها "مجرد كلام"، وقال: "بصراحة، على الرغم من كل حديثه الصارم عن الصين، لم يخطر ببال سلفي قط أن يفعل شيئا من ذلك"، في إشارة إلى الإجراءات الرامية إلى الحد من صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين.

المصدر: وكالات