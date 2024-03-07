"نيويورك تايمز": بوادر خلاف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بسبب زيلينسكي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن القيادة الأمريكية أبدت استياء متزايدا من الاستراتيجية العسكرية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تحرير القوات الروسية لمدينة أفدييفكا.

وذكرت الصحيفة في مقال: "بعد أكثر من عامين من الاتحاد، تظهر على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا علامات الخلاف، مفسحة المجال لخيبة الأمل المتبادلة".

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وأشارت إلى أن واشنطن تنتقد القيادة الأوكرانية لهزيمة قواتها في أفدييفكا. حيث يعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الدفاع طويل المدى عن المدينة كلف أوكرانيا الكثير من الخسائر.

وأكدت الصحيفة أن البنتاغون لا يعجبه أن زيلينسكي ينفق موارد كييف على مدن صغيرة "ليس لها قيمة استراتيجية".

وأضافت أن سلطات كييف بدورها تعرب أيضا عن عدم رضاها عن السياسة الأمريكية.

وتابعت: "أوكرانيا تضعف معنوياتها وتيأس بشكل متزايد بسبب التخبط السياسي في أمريكا، ما أدى إلى نقص الذخيرة لدى اوكرانيا على خط المواجهة".

المصدر: نوفوستي