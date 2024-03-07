بولندا تعلن أنها لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأكد كوسينياك كاميش أنه "لن تكون هناك قوات بولندية في أوكرانيا"، مشيرا إلى نية وارسو مواصلة دعم كييف.

إقرأ المزيد

وتابع: "سوف نساعد وندعم. وسوف ننقل الأسلحة. وهذا في الواقع كثير. وسندعم كل المبادرات التي تخدم أمن بولندا".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الماضي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

ومن جانبها انتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب،

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إرسال قوات "الناتو" إلى كييف سيثير صراعا مباشرا بين الحلف وروسيا ويؤدي إلى تصعيد الوضع.

المصدر: تاس