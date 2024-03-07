الكرملين يؤكد حضور مندوبين من أوكرانيا لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

صرح مسؤول رفيع المستوى في الرئاسة الروسية بأن وفدا كبيرا من أوكرانيا حضر المهرجان العالمي للشباب الذي يختتم أعماله في شوتشي الروسية اليوم الخميس وشارك فيه ممثلون من 190 دولة.

وقال سيرغي كيريينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة الروسية في مؤتمر صحفي في ختام مهرجان الشباب العالمي: "لدينا (مشاركون من) 188 دولة، فضلا عن روسيا. إنه من الإنصاف أن نحصي أنفسنا، لذلك سيكون العدد 189 دولة. وهناك خاصية تسمح بالحديث عن 190 دولة، فأنتم تفهمون جيدا أنه كان هناك أيضا وفد كبير إلى حد ما يمثل مواطني أوكرانيا.. لكن لأسباب واضحة لا يمكننا أن نسميهم وفدا رسميا، فنحن نفهم أنهم سيلاحقون جنائيا بعد ذلك".

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وأوضح كيريينكو أن من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم تشارك في المهرجان ثلاث دول فقط، وهي ساموا وجزر مارشال وميكرونيزيا. وقال: "على ما يبدو، لم يكفها شيئا ما للوصول، (ربما) ليس هناك ما يكفي من الشباب لديها".

وأقيم مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي بسوتشي في الفترة من 1 إلى 7 مارس. وقدم أكثر من 300 ألف شخص طلبات للمشاركة. وسيقام البرنامج الإقليمي للمهرجان في الفترة من 10 إلى 17 مارس، وسيزور المشاركون فيه 30 مدينة في روسيا.

المصدر: وكالات