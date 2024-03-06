بوتين: مهرجان الشباب العالمي كان حدثا مفيدا وآمل أن ننظم أحداثا مماثلة مستقبلا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن مهرجان الشباب العالمي 2024 كان حدثا مفيدا للغاية، معربا عن أمله في أن تنظم روسيا أحداثا مماثلة له في المستقبل.

وقال بوتين: "لقد حاولنا تهيئة الظروف حتى يتمكن الشباب من التواصل بحرية مع بعضهم البعض، وتكوين صداقات جديدة، وربما شراكات لبعض الأنشطة المشتركة للمستقبل".

وأكد الرئيس الروسي: "سننظم شيئا مماثلا في المستقبل. بالنسبة لنا، هذه ليست التجربة الأولى من نوعها، ونمتلك خبرة مسبقة في مثل هذه الأحداث وآمل ألا تكون الأخيرة".

ويقام مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي في الفترة من 1 مارس إلى 7 مارس 2024، ويشارك فيه 20 ألف من الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام وغيرها، من بينهم 10 آلاف مشارك أجنبي.

وفي الفترة من 10 إلى 17 مارس، بحسب خطط البرنامج الإقليمي للمهرجان، سيسافر ألفا مشارك أجنبي أعربوا عن هذه الرغبة إلى 30 مدينة في روسيا للتعرف على التراث الثقافي والتراث التاريخي والتنوع الوطني والطبيعة الفريدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: RT