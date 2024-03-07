متظاهرون يقتحمون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك (صور + فيديو)

اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو عشر سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

واقتحم عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة "ميلينيو تي في".

وتظهر اللقطات دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في مكسيكو فيما يحاول أفراد الأمن صدهم مستخدمين ما يعتقد بأنه رذاذ الفلفل قبل أن يهدأ الوضع.

وقال الناطق باسم الرئاسة يسوس راميريز إن المتظاهرين وصلوا إلى منطقة المدخل فحسب، لا إلى المبنى الرئيسي.

JUST IN - Protesters break down door of Mexico’s presidential palace: Mexican TV https://t.co/z34OlF99udpic.twitter.com/SSAMUlA4FW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 6, 2024

ووصف لوبيز أوبرادور الحادث بأنه "خطة استفزازية واضحة للغاية"، مضيفا "إنهم يريدون منا أن نرد بعنف. لن نفعل ذلك. نحن لسنا قمعيين".

وتابع الرئيس المكسيكي قبل أن يختتم مؤتمره الصحافي، "سيتم إصلاح البوابة ولا توجد مشكلة".

وبدت عدة نوافذ محطمة بينما كتبت عبارات على الجدران الخارجية بينها "كل ما نريده هو الحوار".

رغم استهداف متظاهرين سابقا بوابات القصر الوطني الذي بني خلال الفترة الاستعمارية، إلا أنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يتمكن فيها محتجون من اقتحام إحدى البوابات.

AFP

ونفذ أقارب الطلاب المفقودين وأنصارهم احتجاجات مختلفة في مكسيكو، من بينها اعتصام خارج القصر الرئاسي للمطالبة بلقاء لوبيز أوبرادور.

وتعتبر قضية طلاب كلية تدريب المعلمين في ولاية غيريرو عام 2014 واحدة من أسوأ الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان في المكسيك. وكان الطلاب على متن حافلات انطلقت من ولاية غيريرو للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا.

ويعتقد المحققون أن عصابة مخدرات خطفتهم بالتواطؤ مع عناصر شرطة فاسدين، رغم أن ما حدث لهم بالضبط يظل غير واضح.

AFP

وفي عام 2022، وصفت لجنة الحقيقة التي شكلتها الحكومة القضية بأنها "جريمة دولة"، وقالت إن الجيش يتحمل أيضا المسؤولية إما بشكل مباشر أو من خلال التقصير.

إحدى الفرضيات التي طرحتها اللجنة هي أن أعضاء كارتل إجرامي استهدفوا الطلاب لأنهم استقلوا من دون قصد حافلة بداخلها مخدرات.

وصدرت مذكرات توقيف بحق عشرات المشتبه بهم بمن فيهم عناصر في الجيش ونائب عام سابق قاد التحقيق المثير للجدل في حالات الاختفاء الواسعة.

وفي العام الماضي، خلصت اللجنة إلى أن الجيش كان على علم بما كان يحدث وكان لديه معلومات عن عملية الخطف والاختفاء.

المصدر: "أ ف ب"