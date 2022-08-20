 
مباشر
عاجل
سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود في القرم دون تسجيل أضرار

قضية الطلاب المفقودين في المكسيك.. أمر بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش

أخبار العالم

قضية الطلاب المفقودين في المكسيك.. أمر بتوقيف 64 مسؤولا في الشرطة والجيش
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn96

أصدر القضاء المكسيكي أمرا بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء 43 طالبا من مدرسة أيوتزينابا في عام 2014.

إقرأ المزيد
بالفيديو من المكسيك.. مسيرة لحركة
بالفيديو من المكسيك.. مسيرة لحركة "زاباتيستا" تضامنا مع الطلبة المفقودين

وقالت النيابة العامة في المكسيك أمس الجمعة إن القرار يشمل عشرين مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.

وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو، توجهت ليل 26 إلى 27 سبتمبر عام 2014، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل "طلب" حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة. 

وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات "غيهيرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف على رفات أكثر من 3 منهم. 

وقالت "لجنة الحقيقة في أيوتزينابا"، التي شكلها الرئيس المكسيكي، اندريس لوبيز أوبرادور، في تقرير نشر الخميس إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة.

وبناء على هذا التقرير اعتقل النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم في منزله في مكسيكو بتهم "إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء"، من دون أن يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا