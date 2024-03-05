ألمانيا: يمكن للصحفيين الروس العمل بحرية مطلقة في ألمانيا ودون أي عوائق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الصحفيين الروس يملكون كامل الصلاحيات للعمل بحرية داخل الأراضي الألمانية.

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وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية "يمكن للصحفيين الروس العمل بحرية مطلقة في ألمانيا ودون أي عوائق، وليس لدى وزارة الخارجية الألمانية أي مخططات تتعلق بتقييد أو منع عمل المراسلين الروس داخل أراضينا، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التأشيرات بشكل قانوني".

وأوضح المتحدث طول مدة معالجة طلبات التأشيرات المقدمة من قبل الصحفيين الروس بأنه نتيجة لتقييد روسيا للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي الألماني داخل أراضيها، الأمر الذي اعتبرته الخارجية الألمانية أمرا غير مبرر.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا مست السلطات الألمانية المراسلين الروس العاملين في ألمانيا، فسيضطر الصحفيون الألمان إلى مغادرة روسيا.

ومنذ أبريل 2023 طردت ألمانيا عشرات الدبلوماسيين الروس من أراضيها كما أوقفت عمل أربع قنصليات عامة روسية، وهو ما وصفته موسكو بالخطوة الاستفزازية.

وقالت زاخاروفا إن السياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية بما في ذلك خفض التعامل الدبلوماسي بين البلدين.

وردا على هذه الخطوة قررت وزارة الخارجية الروسية طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا.

المصدر: نوفوستي