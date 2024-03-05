موسكو تحذر ألمانيا من أي تعدّ على الصحفيين الروس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3mu
حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ألمانيا من أي تعد على الصحفيين الروس على أراضيها، تحت طائلة طرد الصحفيين الألمان من روسيا.
وقالت زاخاروفا في حديث صحفي: "أود أن أؤكد ذلك، وتعرفه القنوات الدبلوماسية في برلين: أي مضايقة للمراسلين الروس في ألمانيا ستعني طرد الصحفيين الألمان من روسيا".
وأضافت أن رفض لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي لدى موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يثير التساؤلات حول طبيعة عملهم في روسيا، والمتلخص في شيء واحد فقط هو التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.
المصدر: RT