تبليغ من السلطات السعودية يسفر عن ضبط 128 كلغم من الكوكايين الخام في بنغازي (صور)

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الإثنين ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين في ليبيا وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية.

RT

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وأشار الجهاز في بيان رسمي إلى أن الكمية المضبوطة تقدر بنحو 128 كغم من مخدر الكوكايين الخام، وهي أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن.

وجاء في البيان: "في إطار التعاون بين جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وردت إلينا معلومات عبر نقطة الاتصال بإدارة التعاون الدولي بالجهاز مفادها عزم شبكة دولية تمتهن تجارة وتهريب المُخدرات حول العالم تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة ليتم نقلها بواسطة الشحن البحري قادمة من الإكوادور ومخبأة داخل شحنة موز قاصدة ميناء بنغازي البحري".

RT

وأضاف البيان:" عقب تلقينا لهذا البلاغ تم إبلاغ رئيس الجهاز بالمعلومة وأمر بتشكيل فريق من التحريات وجمع المعلومات بالجهاز، وتم التنسيق مع مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري لوضع وإعداد خطة كمين محكم وكذلك مباشرة فتح محضر تحري ومباشرة التحقيق مع كل من يشتبه به أو له صلة بهذه العصابة الدولية".

وتابع: "بعدها تم الانتقال إلى ميناء بنغازي البحري لتتم عملية فتح وتفتيش الحاويات بواسطة الماسح الضوئي ليتبين وجود كمية من مادة الكوكايين المُخدرة تقدر بـ 128كيلو جرام".

RT

ووفقا للبيان يتم خلط هذه الكمية بمواد إضافية أخرى لتتضاعف حتى تصل إلى ما يقارب قيمة مالية تُقدر بـ244 مليون دينار، مؤكدا أن هذه الكمية لم يسبق ضبط مثيلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الجهاز أن العصابة الإجرامية أخفت هذه الكمية "بطريقة تدل على مدى تطور الجريمة المنظمة"، لافتا إلى أنه تبين من النتائج الأولية للتحقيق تورط أحد أعضاء مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري وكذلك ضبط أحد المشتبه بهم من العصابة المتواجدة داخل ليبيا وجارٍ البحث والتحري عن كل من له صلة بالقضية.

المصدر: RT + بوابة الوسط