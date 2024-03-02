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بالفيديو.. لحظة إحباط تهريب أكثر من مليون قرص مخدر والقبض على مستقبلي الشحنة في السعودية

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بالفيديو.. لحظة إحباط تهريب أكثر من مليون قرص مخدر والقبض على مستقبلي الشحنة في السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 1298886 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن سعودي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المختصة، وعبر البريد الإلكتروني المختص، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المصدر: RT + "واس"

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