طهران: موقفنا تجاه أزمة أوكرانيا واضح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن موقف طهران من أزمة أوكرانيا واضح، ومتمسّك بالحل السياسي.

وقال كنعاني: "موقف الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تجاه الأزمة في أوكرانيا واضح تماما حيث أنها أعلنت مرارا أن الحرب ليست حلا وأنها ترحب بالحل السياسي وإجراء الحوار، كما أعلنت استعدادها للوساطة للتوصل إلى حل سياسي".

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ولفت كنعاني إلى أن طرح بعض القضايا الواهية ضد إيران مرفوض تماما وهي قضايا تطرحها أطراف تصدر كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا مما يزيد من تفاقم الأوضاع فيها.

وأضاف: "هناك علاقات واسعة مع روسيا في مختلف المجالات ونرفض مزاعم مسؤولي أمريكا كونها لا أساس لها من الصحة ونعتبر طرح مزاعم خاوية حول التعاون بين إيران وروسيا بخصوص التطورات الإقليمية والحرب في أوكرانيا نهجا سياسيا"، مؤكدا أن إيران تواصل تعاونها الثنائي مع الدول الصديقة على أساس حقوقها المعترفة بها.

وعن الصراع في غزة، قال کنعاني: "الكیان الصهیوني یسعى وراء تأجیج الصراع في المنطقة وهذا يعود إلى طبيعته القائمة على إثارة الأزمات، إن ما يقوم به هذا الكيان يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ودعاته بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية يتحملون مسؤولية زعزعة الأمن في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تلعب دورا سلبيا من خلال استغلال حق النقض الفيتو في مجلس الامن وجعل المجلس عاجزا عن ضمان الأمن في العالم.

المصدر: RT