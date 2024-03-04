الخارجية الروسية: مناورات "الناتو" تخلق مخاطر إضافية في شمال أوروبا

أكدت الخارجية الروسية أن مناورات "الناتو" Nordic Response المقررة في النرويج وفنلندا والسويد المحاذية لروسيا استفزازية، وتخلق مخاطر إضافية في شمال أوروبا.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو: "الجيش الروسي يراقب هذه المناورات عن كثب ولدينا كل الوسائل اللازمة لذلك. موقفنا السياسي معروف جيدا، وهذه التدريبات ذات طبيعة استفزازية واضحة. أي تدريبات في النطاق الجغرافي من خط التماس تزيد من خطر وقوع هجوم عسكري وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان القدرة الدفاعية لبلادنا".

وتجري اليوم مناورات الناتو "الرد الشمالي" في المناطق الشمالية من فنلندا والنرويج والسويد وتستمر حتى الـ15 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي من 13 دولة.

وتعد عملية "الرد الشمالي 2024" جزءا من تدريبات الأطلسي "المدافع الصامد".

وسترسل فنلندا حوالي 4.1 ألف فرد وحوالي 700 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 12 مقاتلة F/A-18 Hornet وسترسل السويد نحو 4.5 ألف فرد بأسلحتهم، حيث تشارك فنلندا والسويد في هذه المناورات بصفتهما عضوين جديدين في الأطلسي.

وحذرت الخارجية الروسية من أن مناورات "الرد الشمالي" العسكرية ستكون محفوفة بتصعيد التوتر ولن تبقى دون رد من روسيا.

المصدر: نوفوستي