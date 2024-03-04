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استقبال حافل لفرقاطة روسية في ميناء حمد القطري (فيديو)

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استقبال حافل لفرقاطة روسية في ميناء حمد القطري (فيديو)
Sputnik
الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف"
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أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي وصول فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" اليوم الاثنين إلى ميناء حمد القطري، في إطار معرض "ديمدكس-2024" البحري الدفاعي الدولي.

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وجاء في بيان الأسطول الروسي: "أقيمت على الرصيف مراسم استقبال حافلة حضرها ممثلون عن السفارة الروسية لدى قطر، وضباط من القوات البحرية القطرية".

وستشارك "المارشال شابوشنيكوف" في معرض "ديمدكس-2024" البحري الدولي للدفاع في قطر، حيث سيتاح لضيوف المعرض زيارتها.

المصدر: إنترفاكس

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