وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: القوات الغربية موجودة في أوكرانيا بالفعل وهذه حقيقة!

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل الأحد إن قوات عدد من الدول الغربية متواجدة بالفعل داخل الأراضي الأوكرانية، وتقاتل إلى جانب قوات كييف، وهذه حقيقة واقعة ومعروفة.

إقرأ المزيد

وأوضحت كنايسل في حديث لوكالة "تاس" الروسية على هامش مهرجان الشباب العالمي: "القوات الغربية موجودة بالعفل داخل أوكرانيا، وسبق للمستشار الألماني أولاف شولتس أن اعترف بذلك حين قال بالنص الصريح: "في حال قمنا بإرسال الصواريخ إلى أوكرانيا فسيتوجب علينا إرسال قوات ألمانية، كما فعل البريطانيون".

وأضافت: "تم الاعتراف بذلك مرات عديدة، حيث بات هذا الأمر حقيقة مكشوفة أكثر من كونة سر دولة".

وأشارت إلى أن القوات المسلحة البريطانية تقوم بالفعل بتدريب القوات الأوكرانية الخاصة، مضيفة: " خلال السنوات الـ 30 الأخيرة شكلت وحدات القوات الخاصة جزءا مهما من جيوش جميع دول "الناتو"، كون هذه القوات أولت الكثير من الاهتمام لخطة الاستجابة السريعة لاي تهديدات في غضون 48 ساعة".

إقرأ المزيد

ولفتت كنايسل إلى أن جميع مخططات الغرب الموضوعة لقوات الناتو الخاصة للاستجابة السريعة فشلت ولم تعد مجدية عقب تأجج الأزمة الأوكرانية جراء انطلاق العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كون هذه الأزمة تجاوزت حدود الأزمات العادية وأصبحت أشبه ما تكون بالحرب العالمية الأولى.

وأوضحت أن "جيوش العديد من دول الناتو هي ببساطة غير مجهزة لمثل هذا الصراع، لذا فإن جميع التدريبات التي أجروها على مدار السنوات العشر الأخيرة منذ العام 2014 لم تؤت ثمارها".

جاء ذلك ردا على طلب صحفي "تاس" منها التعليق على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمالية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات "تؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأكاذيب، مضيفة "عندما يكذب الناس في المناصب العليا كثيرا، فإن السؤال الملح الذي يظهر في الساحة هو كيفية استعادة الثقة وكيفية التوصل إلى أي اتفاقات مثل اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف العلاقات".

إقرأ المزيد

وخلصت إلى أن إمكانية إصلاح الأمور وإعادة المياه على مجاريها تصبح أصعب مع كل كذبة جديدة."

المصدر: تاس