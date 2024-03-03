خبير عسكري: أسطورة تفوق الأسلحة الغربية فضحتها روسيا بعد أن دمرت أحدثها

قال الخبير والمحلل العسكري الغربي دراغو بوسنيك إن الجيش الروسي دمر أحدث أسلحة الناتو في أوكرانيا، وبدد أسطورة تفوق الأسلحة الغربية.

وكتب في مقال نشرته بوابة "InfoBRICS"، اليوم الأحد، أن "الجيش الروسي تمكن ببراعته من فضح شتى الأساطير حول "تفوق" أسلحة الناتو"، مشيرا إلى أن ذلك تجلى بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة.

وقال إن القوات الروسية تمكنت من تدمير المئات من أفضل نماذج المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، خلال الهجوم المضاد الأوكراني".

وأضاف أن بداية عام 2024 لم تكن أقل إحباطا بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن قوات كييف فقدت في نهاية يناير الماضي عدد كبير من أحدث معدات الناتو.

وقال الخبير العسكري إن الصراع في أوكرانيا أكد أن القوات الروسية ليست فقط قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الجوي الغربية، بل أيضا مختلف المركبات والمعدات المدرعة التي تسلمتها كييف من الدول الغربية.

هذا وقد أفادت مجلة "فوربس"، الأسبوع الماضي بأن التسجيلات المصورة والمتداولة على مواقع إلكترونية تُظهر تدمير الجيش الروسي للمركبة المدرعة الهندسية النادرة "M1150 Assault Breacher"، والتي نقلتها الولايات المتحدة سرا إلى كييف.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على مختلف محاور القتال، وقد تمكنت من السيطرة خلال الفترة الأخيرة وحدها على عدة مناطق.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بداية فبراير أن الجيش الروسي كبد قوات كييف خسائر تجاوزت 23 ألف شخص في شهر فبراير وحده بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي