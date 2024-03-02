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البنتاغون يعلق على تصريح لافروف بوجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا

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البنتاغون يعلق على تصريح لافروف بوجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا
AP
مبنى البنتاغون الأمريكي
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تسعى لتحقيق استقرار العلاقات بين حلف "الناتو" وروسيا في منطقة الأورو أطلسي، وجعل هذه العلاقات قابلة للتنبؤ بمستقبلها.

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وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى وجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا، أكد المتحدث الأمريكي أن "الناتو" تحالف دفاعي".

وأضاف: "واشنطن تسعى لتحقيق استقرار العلاقات بين حلف "الناتو" وروسيا في منطقة الأوروأطلسي، والقدرة على التنبؤ بمستقبل هذه العلاقات".

ومؤخرا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "الناتو" سيحارب روسيا في حال هزيمة أوكرانيا".

وردا على ذلك أشار لافروف إلى أن أوستن كشف "ما يدور في خلد الأمريكيين"، وأن هذا التصريح يؤكد وجود مثل هذه الخطط لدى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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