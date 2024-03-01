أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، أنه لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل أيضا ضباط نظاميون من جيوش دول أخرى، بما في ذلك بريطانيون وفرنسيون.

وقال لافروف، خلال كلمة ألقاها في في منتدى أنطاليا الدبلوماسية: "قبل الانقلاب (في أوكرانيا)، عمل الأمريكيون في الوزارات بالمئات، تماما كما لديهم الآن مرتزقة، ولكن في الواقع هناك ضباط نظاميون: هناك بريطانيون وفرنسيون، ونحن نعرف هذا جيدا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بعد. وبعد بيان ماكرون، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إرسال قوات الجيش إلى أوكرانيا، وأضاف أن باريس "لن تكون قادرة على التصالح" مع النصر الروسي. وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه إلى وجود قوات خاصة غربية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا عن القضاء على مرتزقة من دول "الناتو" وسجلت تواجدهم في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

على وجه الخصوص في نهاية العام الماضي خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة، قتل أكثر من 5.8 ألف مقاتل أجنبي، بما في ذلك من دول الناتو: 1427 من بولندا، 466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.

المصدر: RT