الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك حررت قواتنا بلدات لاستوتشكينو وسيفيرنويه وبتروفسكويه وتواصل تقدمها غربا، كما تم صد 48 هجوما والقضاء على أكثر من 2600 عسكري، وتدمير 23 دبابة بينها أول "أبرامز" أمريكية، و45 عربة مدرعة، و83 عربة عسكرية وعشرات المدافع.