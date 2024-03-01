الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 7370 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 639 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- منذ الـ24 فبراير وحتى الـ1 من مارس الجاري وجهت قواتنا 23 ضربة عالية الدقة استهدفت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومواقع لتجميع وصيانة الطائرات المسيرة ودمرت مخازن وقود وأسلحة.
- تم ضرب مواقع وتجمعات للمرتزقة الأجانب والمسلحين.
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 30 هجوما وقضت على 755 عسكريا ودمرت العديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع للعدو.
- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 2835 عسكريا وعشرات المدافع والأسلحة و7 دبابات، و16 عربة مدرعة، و49 عربة وآلية عسكرية.
على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك حررت قواتنا بلدات لاستوتشكينو وسيفيرنويه وبتروفسكويه وتواصل تقدمها غربا، كما تم صد 48 هجوما والقضاء على أكثر من 2600 عسكري، وتدمير 23 دبابة بينها أول "أبرامز" أمريكية، و45 عربة مدرعة، و83 عربة عسكرية وعشرات المدافع.
- على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 890 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية وعتادا وعربات مختلفة.
- على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له، كما أحبطت محاولة إنزال مائي على جزيرة تيندرا تمخض عنها القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا وأسر جندي واحد. خسائر العدو على محور خيرسون هذا الأسبوع بلغت أكثر من 290 عسكريا و3 دبابات ومدافع وعتادا عسكريا.
- دمرت قواتنا محطة رادار P-18 ومنصة لإطلاق صواريخ S-300 ومنصة صواريخ NASAMS نرويجية و5 محطات رادار لمنظومة Bukovel-AD.
- أسقطت دفاعاتنا مقاتلتين "ميغ 29" وطائرة هجومية "سو-25".
- أسقطت دفاعاتنا صاروخي Storm Shadow، و4 قنابل موجهة JDAM، بريطانية و35 صاروخ HIMARS أمريكية.
- إسقاط 639 مسيرة أوكرانية.
- خلال أسبوع استسلم 26 عسكريا أوكرانيا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية