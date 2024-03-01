نائب أمين عام "الناتو": مصممون على تفادي التصعيد مع روسيا

أكد نائب الأمين العام لحلف "الناتو" ميرتشا جوانا تصميم الحلف على تفادي التصعيد مع روسيا، مشيرا إلى "نجاح" الأطلسي في ذلك حتى الآن.

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وقال جوانا في حديث لصحيفة Pais: "عازمون على مواصلة دعم أوكرانيا وتجنب التصعيد مع روسيا، ونواصل ذلك بنجاح حتى الآن".

وأشار إلى أن ذلك "يعد أمرا مهما جدا بعد أن بدأت أوكرانيا مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وتقاربها مع "الناتو".

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تشكيل "التحالف التاسع" لإمداد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى، وأن فرنسا ستعمل ما بوسعها لمنع انتصار روسيا في هذه الحرب".

وردا على ذلك ذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الممارسات والتصريحات الغربية الخطيرة من هذا النوع تنطوي على اندلاع نزاع نووي، وأن لدى روسيا أيضا أسلحة تطال الأهداف في أراضي العدو.

المصدر: نوفوستي