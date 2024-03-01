 
مباشر

حزب "وطن" التركي يطالب بطرد دبلوماسيين أمريكيين يهددون بالعقوبات على التجارة مع روسيا

أخبار العالم

حزب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2su

طالب دوجو بيرينجيك زعيم حزب "الوطن" التركي بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يرهبون المؤسسات المالية والشركات التركية، ويهددونها بالعقوبات إن استمرت في التعامل مع روسيا.

وقال: "الشركات التركية التي تتاجر بشكل مباشر أو غير مباشر مع روسيا معرضة لخطر إدراجها على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، حيث تتعرض الحوالات بالعملات الأجنبية من روسيا إلى تركيا لضغوط أمريكية. الاقتصاد التركي في حالة جمود بسبب الحواجز المفروضة أمام التجارة مع روسيا، أكبر شريك تجاري لنا. يجب اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يضغطون على شركاتنا ويهددونها أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم إلى بلادهم".

إقرأ المزيد
سياسي تركي: أنقرة ستصمد أمام الضغط عليها بشأن العقوبات ضد روسيا
سياسي تركي: أنقرة ستصمد أمام الضغط عليها بشأن العقوبات ضد روسيا

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أيدنليك أن دبلوماسيين أمريكيين يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية، ويهددون إداراتها بالتعرض للعقوبات وتجميد الحسابات والأصول إذا استمرت شركاتهم في التجارة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا