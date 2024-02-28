وزارة التجارة التركية تعلق على تقارير حول تهديدات بسبب المعاملات مع روسيا

ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة التجارة التركية، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات من المصدرين بشأن تهديدات من الولايات المتحدة تتعلق بالتجارة مع روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة واسطنبول يزورون شركات ومؤسسات مالية تركية ويطلقون تهديدات لها بسبب العلاقات التجارية مع روسيا.

وصرح السفير الروسي في تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، مشددا على أن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع أحكام العلاقات بين الدول.

وقالت التجارة التركية إن في تكوينها ثلاثة أقسام وهي لشؤون الاستيراد والتصدير والاتفاقيات الدولية، ولم تتلق المديريات العامة للأقسام الثلاثة أي شكاوى أو تصريحات من الشركات التركية".

وأضاف البيان أن هذا الموضوع لا يخص وزارة التجارة وإنما هو من اختصاص وزارة الخارجية".

ومنذ الأول من يناير، واجه مصدرون أتراك رفضا مصرفيا لقبول تحويلات مالية من روسيا. ووفقا لمصدر وكالة "نوفوستي"، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وأفيد بأن وزارة التجارة التركية تولت هذا الملف، وأن موسكو تجري حوارا مع أنقرة بهذا الشأن.

وصرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"نوفوستي" بأن الجانب التركي على علم رسميا بالمشاكل المتعلقة بتحويل المدفوعات مع روسيا، ويعتبر الوضع "غير كارثي"، وتعمل الهيئات المعنية في البلدين على إيجاد تسوية القضية.

المصدر: "نوفوستي"