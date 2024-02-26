"أيدينليك": الشركات التركية تبلغ عن تهديدات أمريكية بسبب التعامل التجاري مع روسيا

نقلت صحيفة "أيدينليك" التركية قلق رؤساء شركات أتراك بسبب تهديدات ومساع أمريكية لفرض عقوبات على شركاتهم التي تقوم بعلاقات تجارية مع روسيا، مبينين أن المؤشرات الحالية تدعو للقلق.

وكتبت "أيدينليك" يوم الاثنين أن المؤشرات الاقتصادية للصادرات التركية إلى روسيا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين تدعو للقلق وسجلت تراجعا بمقدار 30%.

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وأرجع هؤلاء التراجع إلى العقوبات والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، موضحين أن الشركات تخشى العقوبات.

وكتبت الصحيفة: "الولايات المتحدة تلاحقهم واحدا واحدا. إنهم يهددوننا بشكل رسمي. نتصل بالسلطات الحكومية، لكنهم يستمعون فقط، لقد حدث معنا هذا الأمر في الماضي بسبب العلاقات مع إيران. والآن هذه هي روسيا".

يشار إلى أنه منذ الأول من يناير الماضي، يواجه المصدرون الأتراك رفضا مصرفيا لقبول التحويلات المالية من روسيا. ووفقا لمصدر وكالة نوفوستي، فإن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي