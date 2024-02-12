تركيا وروسيا بحثتا بدائل لـ"سويفت" في المدفوعات

بحثت السلطات المصرفية في تركيا وروسيا إمكانية إيجاد بديل لنظام SWIFT في سداد المدفوعات، دون التوصل إلى قرارات محددة، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في القطاع المصرفي التركي.

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وفي وقت سابق، أفادت تقرير بأن عددا من البنوك الخاصة في تركيا أغلقت حسابات شركات روسية، ويرجع ذلك إلى ضغوط غير مسبوقة تمارسها الولايات المتحدة وتتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين على علم بالوضع، وأن موسكو تجري حوارا مع أنقرة.

وقال المصدر التركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"نوفوستي": "نعم، تمت مناقشة بدائل لسويفت في ظل الوضع الحالي. ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن".

وسبق أن قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن النظام القائم للمدفوعات الدولية أصبح محفوفا بالمخاطر، لذا يفكر الكثير من الدول في بدائل لـ SWIFT.

المصدر: "نوفوستي"