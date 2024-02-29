ترامب يطعن بقرار استبعاده من الانتخابات التمهيدية في إيلينوي

قدم فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعنا بقرار المحكمة في ولاية إيلينوي بشأن استبعاده من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

ويطالب ترامب المحكمة بإلغاء القرار. وقدم فريقه كذلك التماسا يطالب بتعليق سريان قرار القاضية تريسي بورتر التي قضت باستبعاد ترامب من الانتخابات، حتى صدور القرار النهائي في القضية أو قرار المحكمة العليا الأمريكية.

وكانت محكمة إحدى الدوائر في ولاية إيلينوي قد قررت يوم الأربعاء استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، استنادا إلى التعديل الـ 14 على الدستور الأمريكي الذي يحظر على المتورطين في أي تمرد المشاركة في الانتخابات وتولي المناصب الرسمية.

جدير بالذكر أن ترامب يُتهم بـ "التآمر" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن في يناير 2021.

وأصبحت المحكمة في إيلينوي ثالث محكمة تقرر استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية، بعد صدور قرارين مماثلين في ولايتي مين وكولورادو.

وقد طعن ترامب في قرارات استبعاده من الانتخابات أمام المحكمة العليا الأمريكية التي بدأت بالنظر في القضية، لكنها لم تصدر حكمها بعد.

ويزعم ترامب أنه يتمتع بالحصانة كرئيس أمريكي سابق، وبالتالي لا يشمله التعديل الدستوري الـ 14.

المصدر: وكالات