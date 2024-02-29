مكتب ترامب الانتخابي: قرار إلينوي استبعاد ترامب من التصويت التمهيدي غير دستوري

قال المكتب الانتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قرار ولاية إلينوي استبعاد ترامب من المشاركة في التصويت التمهيدي في الولاية غير دستوري، وسيتم الطعن فيه.

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وأشار إلى أن ترامب لا يزال مسجلا في قائمة المرشحين ويحافظ على تقدمه في السباق الانتخابي.

وفي وقت سابق قضت محكمة في ولاية إلينوي باستبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، مع تعليق تنفيذ القرار بحلول الجمعة القادمة في انتظار استئنافه من جانب ترامب.

ومنع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية في ولايتين وهما كولورادو ومين، وذلك بسبب تورط ترامب المزعوم في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 واستأنف ترامب قراري الولايتين أمام المحكمة العليا الأمريكية.

المصدر: نوفوستي