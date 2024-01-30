سلطات ولاية إلينوي ترفض استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين

رفضت لجنة الانتخابات في ولاية إلينوي الأمريكية الدعوة لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن جميع الأعضاء الثمانية في اللجنة دفعوا بعدم الاختصاص في مسألة استبعاد ترامب من الانتخابات.

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واستندت الدعوة لاستبعاد ترامب إلى التعديل الـ 14 على الدستور الأمريكي، الذي ينص على استحالة تولي أي مناصب في السلطة الفدرالية أو سلطة الولاية من قبل أشخاص "شاركوا في التمرد ضد الولايات المتحدة".

ويشار إلى أن ترامب يخضع للمحاكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في يناير 2021، حيث يتهم الرئيس الأمريكي السابق بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقد شكر ترامب لجنة الانتخابات في إلينوي على قرارها، الذي قال إنه "سيسمح بحماية المواطنين من اليساريين المتطرفين".

المصدر: "نيويورك تايمز"