المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلب ترامب الحصانة من الملاحقة القضائية

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، موافقتها النظر في طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التدخل بانتخابات 2020 الرئاسية.

وذكر بيان للمحكمة أنه "يجب تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا. وتتم الموافقة على طلب المحامي الخاص ويقتصر على السؤال التالي: هل يتمتع الرئيس السابق بالحصانة من الملاحقة القضائية على فعل يزعم أنه يتعلق بالتصرفات الرسمية أثناء وجوده في منصبه".

ونقل موقع "ذا هيل" عن القرار: "المحكمة العليا الأمريكية ستستمع في 22 أبريل المقبل، لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الدعوى التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث لتخريب الانتخابات الرئاسية".

وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة "يضيف استئنافا مثيرا آخر من الرئيس السابق إلى جدول أعمالها ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير محاكمته الفيدرالية".

وفي وقت سابق، طلب ترامب من المحكمة العليا في البلاد النظر فيما إذا كان يتمتع بالحصانة في قضية التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. وقضت محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية في وقت سابق بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية تتعلق بتورطه المزعوم في جهود الحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الأمريكية عام 2020 وأعمال الشغب في الكابيتول 2021.

وسبق أن وجهت لترامب 40 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.

المصدر: RT + وكالات