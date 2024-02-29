مساحة حرائق تكساس تتجاوز 344 ألف هكتار (فيديو)

أفادت قناة "سي إن إن" بأن مساحة حريق غابات Smokehouse Creek المستمر في ولاية تكساس الأمريكية بلغت نحو 344 ألف هكتار، حيث امتد إلى أراضي ولاية أوكلاهوما المجاورة.

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ونقلت القناة على خدمات الإطفاء المحلية أن "حريق Smokehouse Creek الأكبر (من بين الحرائق التي تشتعل حاليا في تكساس) غطى مساحة حوالي 344 ألف هكتار وامتد أيضا إلى أوكلاهوما، حيث دمر حتى ظهر الأربعاء نحو 13 ألف هكتار".

وأضافت أنه حتى الآن تم احتواء 3% فقط من الحريق.

وفي وقت سابق أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ إيبوت، حالة الطوارئ في 60 منطقة بالولاية بسبب حرائق الغابات المدمرة.

ويوم الأربعاء أفاد وسائل الإعلام الأمريكية بأن مساحة حريق Smokehouse Creek تجاوز 200 ألف هكتار. وقالت قناة "سي أن أن" إن هذا الحريق هو ثاني أكبر حريق في تاريخ تكساس.

المصدر: CNN