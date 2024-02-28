حالة طوارئ في تكساس.. الحرائق تهدد منشأة أسلحة نووية (فيديو)

دفعت حرائق الغابات في ولاية تكساس الأمريكية، إلى إصدار أوامر إخلاء في بلدات صغيرة وإغلاق منشأة نووية، حيث أدت الرياح القوية والعشب الجاف إلى تأجيج الحريق في منطقة بانهاندل الريفية.

وأصدر حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت إعلان كارثة لـ60 مقاطعة حيث أدت الحرائق المستعرة إلى احتراق ما يقرب من 400 ميل مربع، وفقا لخدمة الغابات في تكساس، وهو أكثر من ضعف حجم المساحة التي احترقت منذ اندلاع الحريق يوم الاثنين.

ولم تذكر السلطات سبب الحريق الذي اجتاح مقاطعات ذات كثافة سكانية منخفضة تحيط بها سهول ممتدة.

🚨🇺🇸 Just in: US Nuclear weapon facilities evacuated amid Texas wildfire. pic.twitter.com/1lD3lMCG8Y — Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 28, 2024

وقال أبوت: "نحث سكان تكساس على الحد من الأنشطة التي يمكن أن تثير الشرر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة أحبائهم".

وأغلقت المنشأة الرئيسية التي تقوم بتجميع وتفكيك الترسانة النووية الأمريكية عملياتها ليلة الثلاثاء في ولاية تكساس مع اندلاع الحرائق بالقرب من منشأتها.

🚨🇺🇸 Canadian, Texas, US



Huge wildfire spreading fast across the area.



All exit roads allegedly blocked.



If the last 12 months have taught us anything, its to be suspicious that this won’t be of natural origin. pic.twitter.com/G2wkbeAezT — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 27, 2024

وأصدرت "بانتكس" بيانا قالت فيه إنها أوقفت عملياتها مؤقتا حتى إشعار آخر، مبينة أنه "لم يتم احتواء الحريق بالقرب من الشركة".

وذكرت أن "جهود الاستجابة تحولت إلى عمليات إخلاء".

Just flew over the wildfires in the Texas Panhandle. Prayers for the town with fire on all sides! pic.twitter.com/OdPDZlnVl9 — Jacob McNeil (@realjakemcneil) February 28, 2024

ومنذ عام 1975، أصبحت "بانتكس" الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك قنابلها الذرية في الولايات المتحدة. وقد قامت بتجميع آخر قنبلة جديدة في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، قامت بتفكيك آلاف الأسلحة.

🚨#BREAKING: Evacuations are underway at Nuclear Weapons Facility Amid Approaching fast Wildfires causing them to halt all operations⁰⁰📌#CarsonCounty | #Texas



Currently, evacuations are underway at the Pantex nuclear weapons facility in Carson County, Texas, due to rapidly… pic.twitter.com/bjHNktT14Z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 28, 2024

المصدر: politico