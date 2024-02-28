الخارجية الروسية: لافروف سيناقش التسوية في أوكرانيا مع نظيره التركي فيدان

سيبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، مبادئ الحل المحتمل للصراع في أوكرانيا مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن "الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر حول الوضع الحالي للأزمة الداخلية الأوكرانية، ويحللان الوضع الحالي في منطقة القتال، وسيناقشان المبادئ الممكنة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع فقط على أساس أخذ كييف في الاعتبار المصالح والمخاوف الروسية".

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الوزير لافروف سيناقش مع الوزير فيدان عملية تطبيع الوضع في سوريا وتعزيز الحوار التركي السوري بصيغة رباعية.

وقالت الوزارة في البيان: "سيتم إيلاء مزيد من الاهتمام لعملية التطبيع في سوريا، وسيتم التطرق إلى خطوات لتعزيز الحوار السوري التركي بصيغة رباعية، بمشاركة إيران كدولة ضامنة لصيغة أستانا لتعزيز تسوية الأزمة في سوريا".

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك استعدادا من جانب أنقرة لاستضافة مفاوضات السلام التي أجريت سابقا في إسطنبول لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا مجددا.

وقال أردوغان، عبر رسالة لقمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا، اليوم الأربعاء: "مستعدون لاستئناف المفاوضات التي أجريناها سابقا في إسطنبول لإرساء السلام في أوكرانيا.. وندعم من حيث المبدأ خطة السلام المكونة من 10 بنود التي طرحها زيلينسكي". وأضاف: "مبادرة البحر الأسود، التي تأسست بجهودنا ولعبت دورا حاسما أثناء تنفيذها، لا تزال تحتفظ بمكانتها على جدول أعمالنا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيزور تركيا يومي 1 و2 مارس المقبل، بدعوة من وزير خارجية البلاد للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن يجري الوزير الروسي محادثات مع نظيره التركي، وسيناقشان من بين أمور أخرى، الوضع في أوكرانيا.

المصدر: RT