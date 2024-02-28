لافروف يزور تركيا مطلع مارس

صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوزير سيرغي لافروف سيزور تركيا يومي 1-2 مارس المقبل، وسيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بما في ذلك في الشأن الأوكراني.

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جاء ذلك وفقا لما قالته زاخاروفا في الإفادة الصحفية اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "سيقوم الوزير، 1-2 مارس، بزيارة لتركيا للمشاركة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، ومن المقرر إجراء محادثات بينه وبين نظيره التركي، ستشمل مجموعة واسعة من القضايا، وفي المقام الأولى وضع وآفاق التعاون الثنائي في مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاعات التجارة والطاقة والأمن والمصارف والسياحة، إضافة إلى الوضع في أوكرانيا ومنطقة القوقاز والشأن الفلسطيني الإسرائيلي والسوري والليبي".

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيعملان على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على مختلف المستويات، وقالت إن الوزير سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية الأخرى، إلا أنها لم تحدد مع من.

المصدر: نوفوستي