 
مباشر

لافروف يزور تركيا مطلع مارس

أخبار العالم

لافروف يزور تركيا مطلع مارس
Sputnik Ilya Pitalev
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2ek

صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوزير سيرغي لافروف سيزور تركيا يومي 1-2 مارس المقبل، وسيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بما في ذلك في الشأن الأوكراني.

إقرأ المزيد
تفاصيل عشاء
تفاصيل عشاء "أمريكي" مع لافروف (صورة)

جاء ذلك وفقا لما قالته زاخاروفا في الإفادة الصحفية اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "سيقوم الوزير، 1-2 مارس، بزيارة لتركيا للمشاركة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، ومن المقرر إجراء محادثات بينه وبين نظيره التركي، ستشمل مجموعة واسعة من القضايا، وفي المقام الأولى وضع وآفاق التعاون الثنائي في مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاعات التجارة والطاقة والأمن والمصارف والسياحة، إضافة إلى الوضع في أوكرانيا ومنطقة القوقاز والشأن الفلسطيني الإسرائيلي والسوري والليبي".

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيعملان على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على مختلف المستويات، وقالت إن الوزير سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية الأخرى، إلا أنها لم تحدد مع من.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا