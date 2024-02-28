تفاصيل عشاء "أمريكي" مع لافروف (صورة)

كتب الصحفي والمعلق السياسي والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي جاكسون هينكل عن "عشاء رائع" تناوله مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعن إهدائه صحيفة صدرت عام 1945.

🚨🇺🇸🇷🇺 I had a wonderful dinner with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Moscow tonight after being elected as the only American to the Executive Council of the “Movement for International Russophiles.”



On behalf of my fellow American patriots, I gifted Minister Lavrov… pic.twitter.com/g9Tzhz3C1m — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 27, 2024

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جاء ذلك وفقا لما نشره هينكل بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب:

لقد تناولت عشاء رائعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الليلة بعد انتخابي كأمريكي وحيد في المجلس التنفيذي لحركة "محبي روسيا الدوليين" International Russophiles.

وبالنيابة عن زملائي الوطنيين الأمريكيين، أهديت الوزير لافروف صحيفة صدرت عام 1945، وقد تناولت "يوم إلبه"، اليوم الذي اتحدت فيه القوات الأمريكية والسوفيتية لأول مرة في ساحة المعركة في الحرب العالمية الثانية، فقسّمت ألمانيا إلى نصفين. وقد تصدر الجريدة عنوان: "إلى سلام دائم" وهي رؤية للمستقبل آمل أن تكون بمثابة ضوء إرشادي للوطنيين الأمريكيين والروس في هذه الأوقات الكارثية.

وجاكسون هينكل (مواليد سبتمبر 1999) هو معلق سياسي أمريكي ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أصبح، بدءا من نوفمبر 2023، أحد أكثر المستخدمين انتشارا على موقع X للتواصل الاجتماعي.

وقد افتتح في موسكو يوم أمس الثلاثاء 27 فبراير 2024 المؤتمر الثاني لحركة "محبي روسيا الدوليين" بمشاركة دبلوماسيين وسياسيين ومحللين سياسيين وشخصيات عامة ودينية من عشرات البلدان، وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له للمشاركين والضيوف في المنتدى إن المشاركين في هذه الفعالية يقدمون مساهمة كبيرة في مكافحة محاولات الغرب الجماعي لعزل روسيا، ما يساعد على نشر معلومات موضوعية عن البلاد في الخارج.

كذلك تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل افتتاح المؤتمر مشددا على أن كل المحاولات الغربية لفصل روسيا عن بقية العالم لا حول لها ولا قوة.

المصدر: X