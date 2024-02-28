سيناتور من داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: بوتين لن يخسر "الحرب"

قال السيناتور رونالد جونسون كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يخسر هذه الحرب"، متحدثا عن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

We need to face reality.



Putin will not lose this war. Russia's war machine is only growing.



Every day the war goes on, more people die and more of Ukraine gets destroyed.



Our goal must be to reduce tensions around the world and stop weakening America with deficit spending,… pic.twitter.com/FEOGNpgEXQ — Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) February 27, 2024

جاء ذلك في فيديو له من قاعة مجلس الشيوخ نشره جونسون بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث قال إنه، وعلى الرغم من تأييده للشعب الأوكراني، واعتقاده بأن "فلاديمير بوتين شرير"، إلا أن الواقع الذي يتعين مواجهته هو أن "بوتين لن يخسر هذه الحرب".

وتابع: "إن عدد سكان روسيا يبلغ أربعة أضعاف عدد سكان أوكرانيا، وروسيا تنتج نحو 4.5 مليون قذيفة عيار 155 ملم بتكلفة 600 دولار للقذيفة الواحدة سنويا، فيما ينتج الغرب حوالي مليون قذيفة سنويا بتكلفة 5-6 آلاف دولار للقذيفة الواحدة".

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وأشار جونسون إلى أن متوسط عمر الجندي الأوكراني الآن يبلغ 43 عاما، وهناك تقارير عن اقتباسات لبعض الدوائر الداخلية لزيلينسكي تقول: "أرسلوا لنا جميع الأسلحة التي لديكم، لكن ليس لدينا الرجال الذين سيستخدمونها".

وأكد جونسون أنه "يكره هذا الواقع"، وأن "تلك حقائق فظيعة"، لكنه تابع: "إذا كنا مهتمين حقا بشعب أوكرانيا فيتعين علينا أن نفهم ما يحدث لبلادهم. هناك 100 ألف قتيل، وربما أكثر على الجانب الروسي، وفي كل يوم تتواصل فيه هذه الحرب يموت المزيد من الأوكرانيين، كما يموت المزيد من المجندين الروس. أعتقد أن سياستنا يجب أن تركز على كيفية البدء في الحد من التوترات في العالم".

وقال جونسون إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تكون الولايات المتحدة "قوية"، وتابع: "يبدأ الأمر بمعالجة ديوننا وعجزنا، فالأمر أصبح خارج عن السيطرة. يبدأ الأمر بتأمين حدودنا، وعدم السماح للرجال في سن الخدمة العسكرية من الصين، ومن 150 دولة مختلفة من جميع أنحاء العالم بالدخول إلى بلادنا دون أي معارضة. يتعلق الأمر باستخدام مواردنا الكربونية والوقود بدلا من رفع تكاليف الطاقة لدينا بشكل مصطنع. يتعلق الأمر بوقف الإنفاق بالاستدانة، حتى لا نستمر في رفع التضخم، وهذه هي الطريقة التي يقوى بها هذا البلد. وهذه هي الطريقة لجعل العالم أكثر أمانا".

المصدر: X