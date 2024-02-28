يعادل تأييد العملية العسكرية.. لاتفيا تهدد الروس الراغبين بالتصويت في انتخابات الرئاسة الروسية

هددت سلطات لاتفيا الروس على أراضيها بعقوبات جراء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، لأن ريغا تساوي بين المشاركة في التصويت وبين دعم العملية العسكرية التي تجرمها قوانين لاتفيا.

وقالت وزيرة العدل اللاتفية إينيس إيجنيري إن الروس المقيمين على أراضي لاتفيا قد يواجهون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات أو الحرمان من تصريح الإقامة أو الغرامة المالية بسبب مشاركتهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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وأعلنت سلطات لاتفيا أنها يمكن أن تعتبر المشاركة في الانتخابات بمثابة "دعم الحرب العدوانية" في أوكرانيا.

وبحسب الوزيرة "لا تستطيع ريغا منع تنظيم مركز اقتراع في السفارة الروسية لأنها تعتبر أرضا روسية".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تعمل على تهيئة الظروف بحيث يتمكن جميع الروس الذين يعيشون في الخارج من التصويت.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أسفها لأن سلطات الدول غير الصديقة تبذل جهودا كبيرة لمنع إجراء الانتخابات.

وتجرى هذا العام ولأول مرة، الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل. وسيتم التصويت خارج البلاد في 288 مركز انتخابي موزع على 144 دولة.

المصدر: وسائل إعلام روسية