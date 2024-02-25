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الانتخابات الرئاسية الروسية.. انطلاق التصويت المبكر في زابوروجيه

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الانتخابات الرئاسية الروسية.. انطلاق التصويت المبكر في زابوروجيه
Sputnik
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انطلق في مقاطعة زابوروجيه اليوم الأحد التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، حسبما أفادت غالينا كاتيوشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

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وأوضحت كاتيوشينكو في تصريحات للصحفيين، أن أول من يصوت هم سكان البلدات النائية، وكذلك التجمعات السكانية القريبة من خط التماس، كما سيشمل التصويت المبكر العسكريين أيضا.

وأضافت: "تقدم لجنة الانتخابات في زابوروجيه لهذه الفئات من الناخبين جميع أنواع الدعم التنظيمي والمنهجي".

ويجري التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة من 25 فبراير إلى 14 مارس. وتختلف مواعيد التصويت المبكر حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.

وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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