أوكرانيا تطالب بولندا بتعويض عن "الحبوب المتلفة"

طالبت أوكرانيا بولندا بتعويضها عن ثمن 180 طنا من الحبوب التي أتلفها المزارعون البولنديون على الحدود الأوكرانية البولندية أثناء حصار النقل.

جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة RBK أوكرانيا، عن النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا تاراس فيسوتسكي، الذي قال: "نتيجة لاحتجاجات المزارعين البولنديين على الحدود مع أوكرانيا، تم إتلاف ما بين 160-180 طن من الحبوب الأوكرانية من عربات الشحن على طول الطريق، والتي كانت في طريقها إلى المغرب. ويجب على أولئك الذين تسببوا في هذا الضرر تعويضنا عنه. وهذا يمكن أن يتم تحديده إما طوعا أو بقرار من المحكمة".

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وقد بدأ احتجاج المزارعين البولنديين، 9 فبراير الجاري، على مستوى البلاد، بينما قام المزارعون بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، فيما طالبوا بالتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وقد أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية. وفي 15 سبتمبر 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات. بعد ذلك أعلنت سلطات كل من سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.

وقد تقدمت أوكرانيا، بهذا الصدد، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وردا على ذلك، أعلنت الدول الثلاث مقاطعة اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي