بولندا تريد مشاركة كندا في تمويل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى "الدول المحتاجة"

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استعداد وارسو لتوسيع التعاون مع كندا في مسألة تمويل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة والتي تعاني من المجاعة.

وصرح توسك بذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيره الكندي جاستن ترودو، وقال: "لقد ناقشنا كيف يمكن لكندا وبولندا التوسعة بشكل كبير لحجم تصدير الحبوب الأوكرانية إلى تلك البلدان".

وأشار إلى أن وارسو مستعدة "للمشاركة بنشاط والتمويل المشترك لهذا النوع من الأنشطة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي كشيشتوف غيتمان أنه بإمكان المفوضية الأوروبية إرسال فائض المنتجات الزراعية الأوكرانية في السوق الأوروبية إلى الدول الإفريقية.

وكان المزارعون في بولندا قد أطلقوا في 9 فبراير الجاري، احتجاجات واسعة النطاق وإغلاق معابر التفتيش الحدودية مع أوكرانيا. ويطالب المزارعون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا أو حظرها بشكل كامل، لتعزيز الدعم المخصص لتربية الماشية المحلية.

المصدر: تاس