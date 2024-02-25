كوليبا: ثمة "بصمات روسية" وراء احتجاجات المزارعين البولنديين ضد الواردات الأوكرانية

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه يمكن رؤية "بصمات روسيا" في قيام المزارعين البولنديين بإغلاق المعابر على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف كوليبا أنه في هذا الوضع، تحتاج أوكرانيا إلى "الحفاظ على الوحدة مع حلفائها".

إقرأ المزيد

وقال وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا، ألكسندر كوبراكوف، وفي وقت سابق، إن مجهولين على الحدود البولندية الأوكرانية قاموا بتفريغ 160 طنا من الحبوب الأوكرانية من عربات السكك الحديدية.

ومنذ نوفمبر 2023، نظمت شركات النقل والمزارعون البولنديون احتجاجات بشكل دوري، وأغلقوا نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بإلغاء المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات من أوكرانيا بعد 24 فبراير 2022.

واعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، يوم الأربعاء، أن المزارعين البولنديين يحتجون على الحدود مع أوكرانيا من أجل إذلال الأوكرانيين.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسنكي الأربعاء إن الحصار يعيق نقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

المصدر: تاس