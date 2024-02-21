بودلياك: البولنديون قرروا إذلال الأوكرانيين

صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، يوم الأربعاء، أن المزارعين البولنديين يحتجون على الحدود مع أوكرانيا من أجل إذلال الأوكرانيين.

وقال بودولياك لقناة "TSN" التلفزيونية الاوكرانية: "من الواضح أن المزارع البولندي يدرك أن أوكرانيا في موقف صعب للغاية، أنا لا أتحدث عن الاقتصاد الآن، لأن كل شيء واضح مع الاقتصاد .. لقد قرروا.. دعونا في نفس الوقت نضرب النقطة الأكثر إيلاما، ونذهب إلى الحدود مع أوكرانيا ونقوم بإذلال الأوكرانيين".

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ولام بودوليوك البولنديين، و"اتهمهم بأنهم لا يعتبرون معارضة الأوكرانيين لروسيا قضية جديرة بالاهتمام" ويفكرون فقط في كسب الدخل، وبأن "تعيش عائلاتهم بشكل جيد".

وتستمر الاحتجاجات على مستوى بولندا منذ أكثر من أسبوع، مع إغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية، فيما أفاد نشطاء أن المزارعين البولنديين أفرغوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروهوسك.

وأصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.

في هذا الصدد، تقدمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وردا على ذلك أعلنت الدول الثلاث أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.

ودعا فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من الاربعاء، رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للحضور إلى الحدود المشتركة بين البلدين بحلول 24 فبراير لحل قضية الحصار، مؤكدا استعداده للتواجد هناك مع مجلس الوزراء.

المصدر:"نوفوستي"+RT