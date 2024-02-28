أكد فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أنه بعد تحرير الجيش الروسي لأفدييفكا، ستعاني القوات المسلحة الأوكرانية تأثير "الدومينو" التسلسلي مع استمرار غياب مساعدة الغرب.

ونقلت صحيفة Focus عن كليتشو قوله: "هل رأيت ما جرى في أفدييكفا؟ <...> ولن تكون هذه هي المرة الأخيرة أو الأولى في حال استمر هذا الأمر. إذا لم نحصل على ذخيرة، إذا لم نحصل على أسلحة، فسيستمر هذا مثل تأثير الدومينو".

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في مساء يوم 17 فبراير الجاري، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة على أفدييفكا. والتي خسر فيها العدو أكثر من 1500 جندي.

كما أتاح تحرير أفدييكفا ومدينة ماريانكا نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك وتم تأمينه بشكل جيد من أي هجمات للعدو.

وفي وقت سابق أيضا، أفاد الوزير شويغو، أن الجيش الروسي حرر مساحة أكثر من 317 كيلومترا مربعا من سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العمليات الهجومية على جميع الاتجاهات.

المصدر: RT+ نوفوستي