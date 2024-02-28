الجيش البريطاني يكشف عن موعد الهجوم المقبل لقوات كييف

رجح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، عدم لجوء القوات المسلحة الأوكرانية إلى أي عمليات هجومية في هذا العام، لأن مأزق كييف الحالي سوف يمتد إلى الأشهر المقبلة.

وقال راداكين لصحيفة "الغارديان" إن كييف ستكون في موقف صعب خلال الأشهر المقبلة، "فمن غير المرجح أن تتمكن القيادة الأوكرانية من شن هجوم جديد هذا العام".

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وتوقع راداكين أن أوكرانيا في أحسن الأحوال، ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد، ليس قبل نهاية الصيف المقبل.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تعود سلطات كييف إلى العمليات الهجومية في العام المقبل فقط.

ومن المعروف أن الجيش الأوكراني قام بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو 2023.

من جهتها أكدت موسكو أنه على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها كييف، فإن الهجوم لم يحقق نتائج مهمة لصالح كييف.

وفي محاولة منها لتبرير عدم تحقيق أي نجاحات حقيقية في المعارك، اتهمت السلطات الأوكرانية، حلف الناتو في مناسبات عديدة بعدم تسليمها ما يكفي من الإمدادات، بينما صرح مسؤولو الحلف بأن كل ما هو ضروري ولازم للمعارك قد تم تسليمه إلى كييف.

المصدر: تاس