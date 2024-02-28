"نوفوستي": رصد أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية مجهولة في لوغانسك

حددت القوات الروسية أنظمة حرب إلكترونية لم تكن معروفة من قبل على محور سفاتوفو-كريمينايا، يستخدمها الجيش الأوكراني بنشاط إلى جانب الرادارات غربية الصنع.

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أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" المقدم المتقاعد في قوات لوغانسك أندريه ماروتشكو نقلا عن مصادره الخاصة.

وقال ماروتشكو إنه في غرب كريمينايا، يستخدم العدو بنشاط معدات الحرب الإلكترونية لإسكات جميع أنواع الاتصالات، فضلا عن استخدامه محطات الرادار AN/TPQ-50 الأمريكية لمكافحة البطاريات.

وأضاف: "فيما يتعلق بالحرب الإلكترونية، فقد تم تحديد أنظمة غير معروفة سابقا ولها مواصفات جيدة من حيث مدى التشويش وتعمل في نطاق ترددي واسع".

وأشار الخبير إلى أن هذه الأنظمة مثبتة على مركبات ويجري تغيير مواقعها بانتظام.

المصدر: "نوفوستي"