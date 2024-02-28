الشرطة البريطانية تتهم بلغاريّا سادسا في قضية "تجسس لصالح روسيا"

وجهت الشرطة البريطانية الثلاثاء الاتهام إلى مواطن بلغاري سادس في إطار تحقيق بقضية تجسس مزعومة مرتبطة بروسيا.

وألقي القبض على تيهومير إيفانوف ايفانتشيف البالغ 37 عاما ويعيش في غرب لندن في 7 فبراير كجزء من تحقيق تجريه قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية.

واحتجزت الشرطة ايفانتشيف تمهيدا لمثوله أمام محكمة وستمنستر في لندن اليوم الأربعاء.

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ووجهت إلى إيفانتشيف تهمة "التآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو ولغرض يضر بسلامة ومصالح الدولة".

وضمن التحقيق نفسه، تم توجيه الاتهام إلى خمسة بلغاريين آخرين، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في أكتوبر المقبل.

وتزعم القضية أنهم "تآمروا معا ومع جان مارساليك وآخرين غير معروفين للحصول على وثائق أو معلومات وجمعها وتسجيلها ونشرها ونقلها" لموسكو.

ومارساليك هو المدير التنفيذي السابق للعمليات في شركة المدفوعات "وايركارد" النمساوية، وتطالب السلطات الألمانية بالقبض عليه بسبب مزاعم بارتكابه جرائم احتيال.

المصدر: أ ف ب